Женщина похитила 280 килограммов наличных почти на миллиард рублей

В Южной Корее разыскивают сотрудницу казино, которая скрылась с наличными на сумму 14,56 миллиарда вон (976,5 миллиона рублей). Об этом сообщает AsiaOne.

Пропажу денег, хранившихся в казино на территории крупного курортного комплекса Jeju Shinhwa World, обнаружили 4 января. В похищении подозревают сотрудницу, которая не вышла на работу после рождественских и новогодних праздников. Связаться с ней также не удалось. Женщина приехала в Южную Корею из Малайзии, ей было за 50 лет.

Исчезнувшие деньги весили 280 килограммов. В полиции считают, что у женщины были сообщники, поскольку унести такую сумму в одиночку невозможно. Вывезти столько наличных на самолете или по морю также непросто. Это позволяет надеяться, что деньги спрятаны недалеко от курортного комплекса. Проверить эти догадки пока не удается, поскольку записи камер видеонаблюдения, сделанные во время кражи, оказались удалены.

Курортный комплекс Jeju Shinhwa World располагается на южнокорейском острове Чеджудо. В него входят четыре отеля, три парка развлечений, торговый центр и другие сооружения.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли мошенника, который использовал личности VIP-клиентов казино и украл около 100 тысяч долларов. Чтобы оставаться незамеченным, он наносил грим, надевал костюмы и протезы.