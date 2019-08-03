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Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик

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Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По информации издания, в среду, 31 июля, в один из люксовых ювелирных магазинов в Париже зашли две женщины. Одна из них назвалась женой дубайского шейха, другая была представлена как ее помощница. По словам продавца, пока они выбирали украшения, в бутик неоднократно звонили.

В конце женщина пообещала перевести магазину деньги за выбранные драгоценности на следующий день. После этого посылку должны были отправить по указанному адресу. Однако в обещанный срок деньги не пришли, а сотрудники обнаружили в коробке вместо украшений бульонные кубики.

Общая сумма похищенных ювелирных изделий составляет около 1,3 миллиона евро. На данный момент парижская полиция ведет расследование инцидента по факту ограбления.

В июле злоумышленники притворились полицейскими и украли 750 килограммов золота и других драгоценных металлов из аэропорта бразильского Сан-Паулу. Общая стоимость похищенного оценивается в 40 миллионов долларов.

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