Раскрыты подробности рэкета российских офицеров бандой криминального авторитета

Бандитам, занимавшимся вымогательством у российских военных-контрактников в Алтайском крае, руководил криминальный авторитет Олег Пигарев. Подробности рэкета приводит «Коммерсантъ».

За 2014-2015 год банде авторитета, который также был смотрящим в регионе, удалось получить почти миллион рублей. Половина выручки составила так называемую воровскую кассу. На эти деньги вымогатели покупали продукты, чай и сигареты для заключенных ИК-3 Барнаула, ИК-9 Рубцовска и лечебно-исправительного учреждения №8 Новоалтайска.

Преступники вымогали деньги у офицеров под разными предлогами. В частности, от одного из военных бандиты требовали деньги, угрожали обнародовать компромат на его жену.

По информации издания, чаще всего откупиться от рэкетиров можно было за 20-30 тысяч рублей. Несговорчивых офицеров бандиты похищали, жестоко избивали и ставили на счетчик.

После того, как в полицию обратился один из пострадавших офицеров, против участников преступной группы завели уголовные дела по статьям 163 («Вымогательство»), 126 («Похищение человека» ), 330 («Самоуправство»), 228 («Незаконный оборот наркотиков»), 159 («Мошенничество»), 162 («Разбой») и 179 («Принуждение к сделке»).

От действий банды Пигарева пострадали 36 офицеров 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в Алейске.

Ранее сообщалось, что суд приговорил лидера преступной группы к 12 годам лишения свободы, а его соратников к срокам от двух с половиной до восьми с половиной лет колонии.