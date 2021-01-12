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Италия оказалась на грани политического кризиса

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Маттео Ренци
Маттео Ренци
Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия оказалась на грани политического кризиса после того, как одна из партий правящей коалиции пригрозила выйти из правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

По информации издания, бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци может принять решение о том, чтобы вывести двух министров от своей партии из состава правительства, уже вечером вторника, 12 января.

«Живая Италия» занимает лишь небольшое количество мест в парламенте страны, но в случае ее выхода из коалиции правящий действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратит большинство в итальянском сенате. Это может ввергнуть страну в политический кризис, но не обязательно приведет к досрочным выборам в стране, отмечает издание.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского Союза.

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