Италия попросила Европу о прощении долгов

Власти Италии попросили Европу простить накопившийся во время пандемии государственный долг, пишет Bloomberg. С такой инициативой, обращенной к Европейскому центробанку (ЕЦБ), выступил замминистра иностранных дел Риккардо Фраккаро.

По его словам, денежно-кредитная политика ЕЦБ во время вызванного коронавирусом глобального кризиса должна быть направлена на стимулирование экономики, что невозможно без наращивания государственных расходов.

Решением может стать аннулирование выкупленных регулятором гособлигаций либо многократное продление срока их погашения.

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Весной ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения объемом 735 миллиардов евро, в рамках которой скупает на вторичном рынке (в основном у банков) государственные, корпоративные и ипотечные облигации, предоставляя тем самым банковскому сектору дополнительную ликвидность. В июне программа была расширена до 1,35 триллиона евро.

Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от кризиса стран. Еще до его начала Рим сталкивался с претензиями Брюсселя в связи со слишком большим дефицитом бюджета и уровнем госдолга, превышающим установленные в ЕС нормативы.

При этом руководство ЕЦБ во главе с Кристин Лагард едва ли поддержит призыв Фраккаро. Там неоднократно заявляли, что не могут пойти на такую меру, поскольку она стала бы нарушением закона о Европейском центробанке, запрещающего финансирование бюджета стран-членов за счет прямой эмиссии.