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Европе предсказали проблемы из-за долгов

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Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Опрошенные Bloomberg финансисты предсказали странам Восточной Европы, присоединившимся к Евросоюзу позднее остальных, скорые проблемы из-за резко возросшей стоимости обслуживания государственного долга.

Вызванные пандемией коронавируса проблемы и экономический спад вынуждают страны, прежде избегавшие высокого уровня задолженности, прибегать к заимствованиям для пополнения бюджета. Таким образом, в их фискальной политике наметился существенный сдвиг, а необходимость наращивать госдолг вызывает обеспокоенность, которой не наблюдается в привыкших к такому положению вещей государствах Центральной и Западной Европы.

По словам аналитиков, для восточноевропейских стран еще с социалистических времен характерна бюджетная экономия. Один из самых ярких примеров — политика румынского президента Николае Чаушеску, прибегавшего к максимально жестким мерам (вплоть до регулярных отключений электроэнергии). В конечном итоге она привела к революции, в ходе которой глава государства был свергнут и впоследствии казнен.

Осторожность в заимствованиях обернулась как плюсами, так и минусами для восточноевропейских стран. С одной стороны, она привела к повышению их кредитных рейтингов и позволяла занимать по более низким ставкам. С другой, ограничивала возможности государственных инвестиций и экономического роста.

Некоторым странам пришлось нарастить госдолг еще во время предыдущего глобального кризиса 2008 года. С тех пор некоторые государства, такие как Чехия, сумели снизить уровень долговой нагрузки. Однако даже у тех, кому сделать этого не удалось, он оставался на приемлемом уровне. Нынешний спад, скорее всего, окончательно приведет к росту задолженности на боле длительный срок, что в перспективе обернется необходимостью тратить больше на обслуживание долга.

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