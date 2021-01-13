В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

«Кризис длится уже несколько месяцев, нужно соблюдать демократические правила: мы просили решить проблемы, а не устраивать реалити-шоу», — заявил Ренци.

Напряженность в отношениях между Ренци и Конте ощутимо возросла в конце прошлого года. Экс-премьер выступил с резкой критикой правительственного плана по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза.