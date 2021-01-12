Таджикских сутенеров лишат родительских прав

В Таджикистане начнут лишать родительских прав лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей до 16 лет, а также тех, кто занимается содержанием притонов и сводничеством. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В Семейный кодекс будут добавлены 11 новых статей, еще в девять внесут изменения. В частности, в статье 69 появятся абзацы, расширяющие сферу оснований для лишения родительских прав. Под нее подпадут сутенеры и владельцы притонов.

Ранее гражданские активисты обратились к президенту страны Эмомали Рахмону, а также к таджикским парламентариям с просьбой защитить детей от сексуального насилия. За первые шесть месяцев 2020 года стало известно о 16 громких случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Активисты обратились к властям с просьбой ужесточить наказание за насилие над несовершеннолетними после того, как 9 декабря суд в Гиссаре приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за изнасиловании малолетней девочки, и сразу же амнистировал его в зале суда.