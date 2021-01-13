Мужчина сбросил 73 килограмма благодаря небольшому подарку от начальника

Мужчина сбросил 73,5 килограмма благодаря небольшому подарку от руководителя и дал советы людям, желающим похудеть. Его слова опубликованы на сайте журнала Men’s Health.

30-летний Эндрю Меридит (Andrew Merydith) рассказал, что полтора года назад весил 186 килограммов. По его словам, он набрал лишний вес из-за депрессии и сидячего образа жизни. Кроме того, он не следил за своим рационом и количеством потребляемой в течение дня воды. Ожирение привело к проблемам со здоровьем: у него стали неметь ноги, воспаляться глаза и болеть спина.

Когда Меридит получил в подарок от начальника фитнес-браслет, то решил поставить себе ежедневную норму в 10 тысяч шагов. «Это спасло мне жизнь, — утверждает он. — Это действительно помогло мне внести в свою жизнь изменения, на которые я не решался последние 20 лет». Он стал пить больше воды, следить за режимом сна и считать с помощью браслета калории.

Чтобы набрать дневное количество шагов, мужчина старался двигаться каждый час. «Эти маленькие изменения оказали огромное влияние на мое здоровье», — подчеркивает он.

Немного похудев и войдя в спортивный режим, Меридит начал заниматься с тренером. Во время пандемии COVID-19 он выполнял тренировки в онлайн-режиме. Теперь он регулярно ходит в местный тренажерный зал, занимается кикбоксингом и выполняет Bootcamp-тренировки, которые сочетают в себе кардио- и силовую нагрузку, а по субботам и воскресеньям бегает по утрам.

Меридит считает, что ему осталось сбросить около 30 килограммов, чтобы обрести фигуру мечты. «Начинайте с небольших, но осознанных шагов, — советует он людям, желающим похудеть. — Если вы раньше никогда не тренировались, поставьте себе цель в 10 тысяч шагов, пейте около двух литров воды и считайте калории. Со временем ваши тренировки станут интенсивнее, питание — чище, и вы достигнете всего, что наметили».

Ранее жительница австралийского города Саншайн-Кост, штат Квинсленд, за два месяца похудела на десять килограммов и раскрыла секрет успеха. Она начала ежедневно считать количество потребляемых калорий, чтобы убедиться, что ее организм сжигает больше калорий, чем получает из пищи.