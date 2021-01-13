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Лицо ребенка покрылось волосами и раздулось из-за увлажняющего детского крема

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Кадр: NewsFlash

Стероидный детский крем для сухой кожи привел к росту волос на лице ребенка. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Имя пострадавшего и страна, где произошел инцидент, не раскрываются. Известно, что родители использовали увлажняющий крем, чтобы кожа перестала шелушиться. В результате на его лице, в том числе на лбу, стали интенсивно расти волосы. Кроме того, лицо воспалилось и увеличилось в размерах.

Ребенка показали врачам после двух месяцев использования крема. Доктора удивились, узнав, что пациент питался исключительно молоком матери, которое, по результатам анализов, оказалось в норме. Медики посоветовали родителям уменьшить ежедневный рацион ребенка, однако рекомендации не помогли. Спустя месяц его состояние ухудшилось.

Ребенка поместили в больницу, где на тот момент находились пациенты со схожими симптомами. Врачи заметили, что во всех случаях был использован специальный антибактериальный крем Yifulin с мульти-эффектом. В ходе исследования выяснилось, что продукт содержит клобетазола пропионат, который запрещено использовать в течение длительного времени.

После совета докторов родители перестали пользоваться этим кремом, и состояние пострадавших детей нормализовалось.

Компания, производящая крем, зарегистрирована в китайском городском округе Чжанчжоу, провинция Фуцзянь. Местные СМИ неоднократно пытались связаться с представителями фирмы, но безрезультатно. Официальный сайт компании также недоступен.

Местный орган здравоохранения приказал компании, виновной в произошедшем, убрать продукт с рынка. Кроме того, продавцов призвали снять крем с продажи, пока идет расследование. Предварительные исследования показали, что доза, рекомендованная для детей, превышала допустимую норму.

Ранее сообщалось, что десятки детей, страдавших от расстройства желудка, покрылись волосами после неверного лечения. Родители детей, которым по ошибке дали препарат для стимуляции роста волос, потребовали компенсацию.

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