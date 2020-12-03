Десятки детей покрылись волосами после неверного лечения

Родители детей, которым по ошибке дали препарат для стимуляции роста волос, потребовали компенсацию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Около двух лет назад в аптеки в испанских провинциях Гранада, Кантабрия и Валенсия вместо препарата омепразол, используемого для угнетения секреции желудочной кислоты, поступило косметическое средство миноксидил с неверной подписью на упаковке. Его получили около 20 детей, страдавших от расстройства желудка. В результате у них развился гипертрихоз — заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос.

Родители пострадавших детей утверждают, что симптомы гипертрихоза сохраняются до сих пор. На фотографиях ребенка из кантабрийского города Торрелавега видно, что после приема миноксидила густые волосы покрыли верхнюю часть его спины и рук.

Виновником путаницы была испанская фармацевтическая компания Farma-Química Sur SL. Препарат, спровоцировавший заболевание, сняли с продажи в июле 2019 года, а производителя временно лишили лицензии. Ожидалось, что рост волос у пациентов уменьшится после прекращения приема лекарства.

В 2019 году сообщалось об индийском школьнике Лалите Патидаре, который страдает «синдромом оборотня». У мальчика врожденный гипертрихоз, из-за чего его лицо покрыто волосами. Несмотря на грубость со стороны незнакомцев, он привык к своей внешности и обрел популярность в школе.