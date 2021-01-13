Американская рэперша сварила своего мертвого кота

Американская рэперша Азилия Бэнкс выложила в Instagram видео того, как она откопала останки своего кота и сварила их. Позднее пост был удален, однако ролик артистки появился в Twitter.

«Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона», — написала исполнительница в публикации.

Позднее Бэнкс поделилась в Instagram-сторис снимком с черепом животного. «Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены», — обратилась рэперша к подписчикам. Она вновь назвала своего питомца иконой и добавила, что тот достоин того, чтобы его череп сохранили.

В прошлом году Бэнкс назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой. По ее словам, россияне питаются продуктами для крестьян. «Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте свою задницу в колодце», — написала артистка. При этом она призналась, что ей нравятся блины с икрой и медовик.