Глава Конституционного суда Украины пообещал «шоу» с его участием в аэропорту

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий пообещал «шоу» с его участием в аэропорту Киева. Об этом заявили в КСУ, сообщает «Страна.ua».

Тупицкий вечером 13 января возвращается с семьей из отпуска в Дубае. По его данным, «в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения».

В КСУ считают, что это станет очередной попыткой дискредитировать Тупицкого и блокировать работу суда по рассмотрению «общественно значимых дел, в частности, дела о рынке земли».

В конце октября Государственное бюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений. Тупицкий на допрос не явился.

24 декабря главу КСУ вызвали в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Через пять дней президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить Тупицкого на два месяца, а затем подписал соответствующий указ. КСУ заявил, что это противоречит Конституции.