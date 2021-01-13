Сын помог матери заработать 74 миллиона рублей на скромном подарке

В американском городе Седалия, штат Миссури, сын помог матери заработать состояние с помощью скромного рождественского подарка. Об этом сообщает портал UPI.

Триша Миллер (Trisha Miller) рассказала, что выиграла небольшую сумму благодаря билетам мгновенной лотереи, полученным от сына и других членов семьи в качестве подарка на Рождество. Она отдала денежный приз сыну и попросила купить еще несколько билетов, надеясь приумножить выигрыш.

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Один из билетов оказался призовым и обогатил Миллер на миллион долларов (74,4 миллиона рублей).

«Мой сын сказал: "Думаю, я сделал тебе лучший подарок на Рождество!" — вспоминает победительница. — Я всегда стараюсь помогать своим детям, насколько это возможно. Так что они очень рады». Часть денег она планирует потратить на покупку новых машин для себя и детей.

Миллер отметила, что в сентябре прошлого года она выиграла 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей), используя в игре дни рождения членов семьи.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Хобарт, штат Тасмания, получила в подарок на Рождество лотерейный билет и сорвала джекпот. Победительница, пожелавшая сохранить анонимность, заявила, что никогда не участвовала в подобных розыгрышах и даже не знала, как проверить результаты игры.

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