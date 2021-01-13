Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов

После вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля за операциями с наличными, модель отношений банков с клиентами не изменится. Такие разъяснения «Ленте.ру» дали в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в среду, 13 января.

«Согласно действующему законодательству, информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что изменения не коснутся ранее установленных пороговых сумм информирования, в том числе трех миллионов рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям.

Росфинмониторинг планирует в установленном порядке проводить мониторинг правоприменения соответствующих норм.

В России с 10 января вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.