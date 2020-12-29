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Денежные операции россиян попадут под контроль властей с нового года

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Фото: pixabay.com

С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они расширят подпадающие под контроль властей денежные операции. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Согласно нововведению, в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей, перечислил Дорофеев. Также поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей — к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Таким образом, объяснил эксперт, банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках. Дорофеев добавил, что нововведения не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь организациям, ведущим двойную бухгалтерию, помешают уклонистам обходить нормы и позволят уменьшить долю теневой экономики.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что новые правила обращения с деньгами облегчат жизнь легального бизнеса, а под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

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