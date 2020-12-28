Российские власти не увидели необходимости в экстренной поддержке бизнеса

Меры дальнейшей поддержки российского бизнеса на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что любой кризис имеет очищающее воздействие, остаются жить наиболее рентабельные и гибкие в плане сокращения издержек предприятия. Песков добавил, что правительство работает над созданием новых рабочих мест. Для стимулирования малого и среднего бизнеса есть целый ряд структур, сказал пресс-секретарь президента. В связи с этим власти не видят необходимости в экстренной поддержке.

В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в четыре триллиона рублей. В основном деньги были направлены на укрепление системы здравоохранения, поддержку граждан и бизнеса, а также на сбалансирование региональных бюджетов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал продлить поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Глава государства предложил продлить на три месяца отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из сферы услуг, в частности общепита.