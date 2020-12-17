В России введут новые правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня».

Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Кроме того, новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны. В 2020 году использование наличных денег в этой стране снизилось до исторически минимального уровня. С инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз.