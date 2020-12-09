Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту снизился в сентябре на 22 процента и составил 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в обзоре Банка России.

Россиян стали меньше интересовать доллары, чистый спрос на них рухнул на 34 процента. При этом спрос на евро вырос на 14 процентов. Объем покупки валюты в банках практически не изменился, составив 1,7 миллиарда долларов. Долларов было приобретено на два процента меньше, чем в августе (евро — больше на 10 процентов).

Физлица сняли с валютных счетов 1,9 миллиарда долларов в сентябре. Это на шесть процентов меньше, чем месяцем ранее. Банки ввезли в страну иностранную валюту в объеме 1,7 миллиарда долларов (снижение также на шесть процентов).

Ранее россиян предупредили об угрозе вкладам в долларах. Проект поправок в Налоговый кодекс, касающийся повышения налога на процентные доходы со вкладов в иностранной валюте, фактически отменяет введенный ранее необлагаемый минимум. Об этом сказано в заключении Счетной палаты.