Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, разъяснила пресс-служба Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, не изменилась обязанность финансовых организаций предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг, не изменились суммы самих операций — как и прежде, это 600 тысяч рублей и выше (или от трех миллионов рублей по сделкам с недвижимостью).

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — уточнил регулятор.

Из сообщения следует, что все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами «с учетом характера и специфики их деятельности». В частности, банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов. Кроме того, изменения позволят снизить нагрузку в том числе с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые совершались клиентами в других финансовых организациях.

В России с 10 января вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.