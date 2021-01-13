В России призвали создать пять «Силиконовых долин»

Для успешного развития технологических компаний в России в массовом порядке следует создать от трех до пяти аналогов американской Кремниевой долины. Об этом в интервью ТАСС заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее мнению, одного центра в стране недостаточно, нужны несколько инновационных городов. Важным условием остаются и более комфортные условия с точки зрения регулирования. В этом случае страна может экспортировать за рубеж технологии.

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Скоробогатова уверена, что улучшения начались. К ним она отнесла закон о налоговых льготах для российский IT-компаний, то есть снижение ставок страховых взносов и налога на прибыль. Изменения вступили в силу с января 2021 года.

Между тем в конце декабря Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась к Минфину с просьбой разъяснить реформу. Они ожидают существенных штрафов со стороны проверяющих органов и других проблем, потому что условия для получения льгот в реформе прописаны нечетко и могут трактоваться как угодно.

Участники рынка также отмечают, что льготы компенсируют налоговым ужесточением с помощью отмены нулевой ставки НДС на продукцию отрасли. Исключение сделают только для программного обеспечения, включенного в специальный перечень.

В начале декабря эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подсчитали, что за первые девять месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт России рухнул на 8 процентов, хуже всего ситуация сложилась в высокотехнологичных отраслях.