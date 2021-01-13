Сапоги люксового бренда высмеяли в сети и сравнили с обувью ведьмы

Дизайн остроносых сапог французского модного дома Balenciaga подвергли критике в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о кожаной обуви на невысоких шпильках с серебряными деталями. Отмечается, что у сапог отсутствует союзка, при этом они оформлены шнуровкой. Стоимость новой модели люксового бренда, представленной в черном и белом цветах, составляет 1490 долларов (110 тысяч рублей).

Пользователи высмеяли упомянутую пару в многочисленных постах в Twitter и сравнили ее с обувью ведьмы. «Balenciaga, эту обувь надо отправить прямиком в ад», «Они выглядят ужасно, но кто-то ведь наденет их, потому что это дизайнерская пара», «Balenciaga просто смешны, что за сапоги ведьмы?», «Я видела такую обувь в мультфильмах», — высказывались покупатели.

Ранее в декабре 2020 года покупатели обругали дизайн сумки за 75 тысяч рублей из-за ее сходства с хлебом. В новой коллекции марки Moschino появились клатч и сумка через плечо из искусственной кожи, которые изготовлены в виде багета и круассана.