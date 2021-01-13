Варламова и Верзилова освободили из-под ареста в Южном Судане

Блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова освободили из-под ареста в Южном Судане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что сейчас решаются вопросы, связанные с выездом россиян из Южного Судана.

Об аресте Варламова и Верзилова стало известно днем в среду, 13 января. Вместе с ними были задержаны жена блогера и еще два их спутника. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана. По словам Варламова, в один момент приехали местные военные и начали обыскивать путешественников. Увидев у них пульт от дрона, они сняли их с рейса и задержали.

Позже блогер показал на видео помещение, в котором расположились задержанные. На кадрах видны стены в паутине, множество насекомых, мебель и телевизор.