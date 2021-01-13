Девушка получила подарок от брата с пошлым смыслом и показала его в TikTok

Девушка едва не оскорбилась, получив от брата рождественский подарок с пошлым смыслом. На видео, опубликованное в TikTok, обратили внимание журналисты Mirror.

На кадрах пользовательница под никнеймом ilsacatherine показала золотистый браслет со скрытой гравировкой в виде географических координат. «Мне показалось, что брат сделал мне милый, трогательный рождественский подарок», — написала она в начале видео. Далее героиня материала ввела координаты с браслета в Google-карты и обнаружила, что они показали небольшое озеро в штате Айдахо под названием Bitch Lake (Сучье озеро).

Публикация стала вирусной и набрала больше 2,2 миллиона просмотров. Пользователей соцсети позабавил ролик, и они принялись шутить в комментариях. «Отличный ход, сэр... Отличный ход!», «Как без слов сказать, что у тебя есть брат», «Золото во всех смыслах этого слова! Отличный подарок», «Признаться честно, это гениально», «Боже, это самая братская вещь, которую я когда-либо видела», — писали они.

В декабре 2020 года блогерша показала реакцию бабушки на подарок в виде секс-игрушки. Героиня завернула парфюмированный спрей для дома в подарочную бумагу и с ее помощью придала ему форму вибратора. После этого она сняла процесс вручения подарка матери, а также показала шокированное лицо бабушки.