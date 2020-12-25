Европейцы решили перепродать подарки в первый же день после Рождества

Европейцы принялись выставлять на продажу свои рождественские подарки в первые часы праздника. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Тенденция избавления от ненужных вещей широко распространилась среди французов. Согласно прогнозам издания, до конца дня в сети появится не менее 200 тысяч объявлений о перепродаже подарков, поскольку их начали размещать на онлайн-площадках с раннего утра 25 декабря.

Отмечается, что в 2019 году в рождественский период на сайте французской версии онлайн-ретейлера eBay число публикаций о продаже тех или иных вещей увеличилось на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом. В период же с декабря 2018 года по декабрь 2019 года в разделе портала под названием reBuy, который посвящен именно перепродаже подарков в семи европейских странах, количество объявлений подскочило на 68 процентов. «Некоторые объявления появляются уже 24 декабря, то есть еще до вручения подарков», — подчеркнул директор сервиса Бенуа Ангерманн.

Исследование службы Kantar, которое было проведено по заказу eBay, выявило, что во Франции перепродажами в период праздников занимаются примерно 7,3 миллиона человек.

Ранее в декабре россияне назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 13 процентов опрошенных мечтают получить в подарок путевку на отдых, а 12 процентов хотят, чтобы им подарили деньги.