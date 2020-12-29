Блогерша показала реакцию бабушки на подарок в виде секс-игрушки

Девушка сняла на видео реакцию пожилой матери и бабушки на подарок, упакованный в виде секс-игрушки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах героиня замаскировала парфюмированный спрей для дома в подарочную бумагу и с ее помощью придала ему форму вибратора. После этого блогерша сняла процесс вручения подарка матери, а также показала шокированное лицо бабушки. Она сидела с испуганными глазами и открытым от удивления ртом в ожидании увидеть непристойное содержимое упаковки.

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«У меня в шкафу есть батарейки», — произнесла мать и рассмешила подписчиков девушки. «Я думал, уже ничто не сделает это видео лучше, но потом твоя мама сказала эту фразу», «Кажется, у бабушки была веселая молодость», «Это лицо бесценно», «Мама точно знала, что там», «Твоя бабушка знает больше, чем твоя мама» — писали они.

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