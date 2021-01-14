Фото модели любимого дешевого бренда россиян в спущенных брюках смутило клиентов

Нелепый образ модели на фото в вещи из британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, смутил клиентов. На соответствующую дискуссию обратили внимание в Daily Star.

В Instagram-аккаунте марки появилось фото модели Лилии Уэдделл (Lilia Weddell), на котором она позирует в черном боди стоимостью 12 фунтов стерлингов (1207 рублей) и бежевых спортивных штанах с низкой посадкой. При этом за счет спущенных брюк бедра модели частично обнажены.

Публикация набрала больше 20 тысяч лайков. Пользователи сети принялись критиковать наряд девушки в комментариях. «Натяни брюки. Что это за чушь?», «Почему брюки спущены до середины бедер?», «Натяни штаны, окей?», «Я просто не понимаю эту фотографию», «Извините, но так вы себя застудите», — возмущались они.

В декабре Asos добавил в свой ассортимент наклейки в виде звезд, которые крепятся на тело и грудь. Стикеры предложили носить в качестве топа, согласно описанию на сайте, они светятся в темноте. «У меня нет слов, Asos, вы продаете очень пошлые вещи!» — ругали марку клиенты.