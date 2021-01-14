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Ребенок четыре месяца провел с застрявшей в горле батарейкой и выжил

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Фото: Calham Hill

Батарейка типа «таблетка» на четыре месяца застряла в горле одиннадцатимесячной девочки из английского города Суиндон, графство Уилтшир. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В январе 2020 года отец одиннадцатимесячной Софии-Грейс Хилл (Sofia-Grace Hill) Кэлем (Calham) заметил, что с ребенком что-то не так. Он несколько раз ходил к врачам, но они не могли помочь.

Медики подозревали, что девочка страдает от тонзиллита. В мае ей решили сделать рентгеновский снимок. Исследование показало, что в пищеводе девочки застряла батарейка размером с крупную монету. Ее постепенно начало разъедать, что сказывалось на здоровье девочки. Все это время София-Грейс отказывалась от твердой пищи.

Врачи провели двухчасовую операцию и удалили монету. Хирург отметил, что ребенок выжил благодаря тому, что батарейка была старая и была разряжена.

Чтобы кормить Софию-Грейс, врачи ввели ей трубку в горло. Каждые две недели ей приходится переносить операцию по расширению пищевода под общей анестезией.

«Травма оставила рану в ее пищеводе, которая должна зажить, но состояние Софии улучшается с каждой неделей», — сказал Кэлем. Он рад, что самые тяжелые недели, когда София-Грейс могла умереть, остались позади.

Отец не знает, каким образом его дочь проглотила батарейку. Англичанин призывает всех родителей быть внимательными и беречь детей от опасных предметов, которые они могут проглотить.

Ранее сообщалось, что в Австралии трехлетняя девочка умерла после того, как проглотила батарейку. Медики, обследовавшие малышку, сказали ее родителям, что та просто отравилась.

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