Девушка поделилась секретом пышных ягодиц на фото и расстроила мужчин

Девушка поделилась секретом пышных ягодиц на фотографиях и расстроила лайфхаком мужчин. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Эшли Эллиот (Ashley Elliott) опубликовала видео, в котором показала, как ей удается улучшить фигуру без тренировок и ограничений в питании. Выяснилось, что для этого она использует корректирующее белье с вырезами на ягодицах.

В ролике Эллиот надевает бесшовные шорты в цвет кожи поверх облегающих брюк. На размещенных кадрах видно, что белье приподнимает ягодицы девушки, делая их более округлыми.

В комментариях под публикацией мужская часть аудитории возмутилась предложенным блогершой способом. «Женщины реально так ходят?», «Девушки готовы делать все, что угодно, лишь бы не заниматься. Это так печально», «Что это вообще такое?», «Мое доверие к женщинам упало еще больше», — высказывались они.

В январе девушка показала способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. Пользовательница Ясмин (Yasmeen) на видео опоясывает нить вокруг талии и отрезает получившуюся длину от клубка. Таким образом, если нить полностью оборачивается вокруг пояса джинсов, то они сядут точно по фигуре.