Эксперт предсказал рост цен в России в 2021 году

Рост цен в России в 2021 году быстро установится на уровне в 4 процента, планируемом Центробанком. При этом большую часть года инфляция будет держаться на уровне 3-3,5 процента. Такие темпы роста цена в беседе с РИА Новости предсказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По словам эксперта, это объясняется тем, что экономическая активность в стране остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

По официальным данным Росстата, в 2020 году инфляция в России составила 4,91 процента. При этом исследования холдинга «Ромир» свидетельствуют о том, что цены на основные продукты и товары повседневного спроса в стране за год выросли на 14 процентов.

В 2021 году, по прогнозам Росстата, цены повысятся на 3,5-4 процента, а по прогнозу Минэкономразвития, на 3,7 процента.