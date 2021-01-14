Клиентам банка усложнят жизнь за отказ надевать маски

Банк HSBC будет усложнять жизнь своим клиентам в Великобритании за отказ надевать маски при посещении отделений. Как сообщает The Sun, банк даже готов закрывать им счета. Это не коснется только тех, кому маску нельзя носить по медицинским показаниям. Еще клиентам настоятельно рекомендовали приходить в отделения только при острой необходимости и по возможности совершать все операции онлайн или по телефону.

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HSBC принял такое решение на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Соединенном королевстве: ранее в Великобритании зафиксировали рекордное (1243 погибших) число смертей от коронавируса. Глава региональной сети HSBC UK Джеки Ухи призвал посетителей не только надевать маски, но и держаться на расстоянии друг от друга. «Если люди подвергают риску себя или наших коллег, мы оставляем за собой право отозвать их учетную запись», — заключил он, однако пока такая мера еще ни к кому не применялась.

С начала января в Великобритании объявили уже третий по счету локдаун: с 5 января в стране все школы перешли на удаленку, а с 6 января вступил в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин: похода за продуктами и предметами первой необходимости, а также чтобы получить медпомощь или заняться спортом. Отделения банков, однако, остались открыты, но они не входят в число общественных мест, где необходимо снять маску. Единственным поводом снять ее на время может стать необходимость идентификации личности по просьбе сотрудника кредитной организации.

По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, ношение масок может принести пользу для глобальной экономики. Оно позволяет замедлить темпы распространения коронавируса без остановки работы предприятий.