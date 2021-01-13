Биолог назвал способ остановить мутации коронавируса

Эволюционный биолог Георгий Базыкин назвал способ остановить мутации коронавируса, которые делают его еще более заразным. По мнению ученого, для этого необходимо сократить его количество на Земле. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В качестве примера Базыкин привел случай из Дании, где из-за мутировавшего коронавируса были уничтожены 17 миллионов норок. По его словам, это было сделано, чтобы избежать образования новых мутаций.

Чтобы воспрепятствовать распространению вируса Базыкин советует правильно носить маски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещения. «Чем меньше будет число новых случаев заболевания, тем меньше будет новых мутаций», — заключил биолог. Он пояснил, что «если эпидемия задавлена, то и мутировать нечему».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что любая мутация COVID-19 может усложнить ситуацию с пандемией. В связи с этим, по ее словам, необходимо постоянно следить за поведением вируса и выявлять, может ли новый штамм повлиять на смертность или тяжесть заболевания.