Названа польза от ношения масок для мировой экономики

Ношение масок может принести пользу для глобальной экономики. Оно позволяет замедлить темпы распространения коронавируса без остановки работы предприятий. Об этом заявили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.
По их оценке, в США требование в отношении граждан носить маски может снизить ежедневные темпы роста новых случаев COVID-19 с 1,6 до 0,6 процента. Таких же темпов снижения случаев инфицирования можно достичь за счет закрытия заводов, но тогда ВВП просядет на 5 процентов.
Ранее экономисты Morgan Stanley назвали сроки восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса. По их оценке, мир ждет резкая, но короткая рецессия, в ходе которой ВВП упадет на 8,6 процента во втором квартале 2020 года. Уже в первом квартале 2021-го экономика покажет рост в 3 процента.
Эксперты ожидают, что вторая волна коронавируса случится осенью текущего года. Однако на этот раз распространение болезни можно будет контролировать, если будет широкий доступ к вакцине. При пессимистичном сценарии придется вернуться к жестким ограничительным мерам, что усугубит экономический кризис.