Текущий год окажется короче прошлого из-за ускорения вращения Земли

Текущий год окажется короче предыдущего из-за ускорения вращения Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений.

«По предварительному прогнозу — да [короче], но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли», — отметили в государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли, которая работает в составе института.

Ранее сообщалось, что в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней за всю историю наблюдений (с 1960 года). Например, 19 июля прошлого года было короче на рекордные 1,4 миллисекунды.

Ранее британские ученые раскрыли процесс формирования Луны. Исследователи установили, что после столкновения Земли с Тейей космический объект, ставший Луной, выделил вещество, из которого состоит на 80 процентов. Под действием собственной гравитации Луна сформировалась как космический объект.