На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом России

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Уголовное производство открыто по статье о подстрекательстве к государственной измене.

По данным следствия, в марте 2014 года подозреваемый в Крыму склонял украинских военнослужащих к совершению госизмены. Таким образом он хотел причинить ущерб обороноспособности и государственной безопасности страны.

Угрожая применением физического насилия и оружия со стороны российских военных, замкомандующего заставлял несколько десятков человек перейти на сторону Москвы, отметили в офисе генпрокурора.

Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает 15 лет тюрьмы. Фамилия фигуранта уголовного дела не называется.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.