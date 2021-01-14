У россиян нашли за рубежом 13 триллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России нашла у россиян около 700 тысяч финансовых счетов за рубежом, на которых лежат в общей сложности около 13 триллионов рублей. Об этом заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач сказал на Гайдаровском форуме.

Счета принадлежат в общей сложности 400 тысячам налоговых резидентов — юридических и физических лиц. По словам представителя ФНС, о части счетов российские налоговики знали ранее. О других счетах информация появилась благодаря системе автоматического обмена финансовой информацией между странами.

Вольвач отметил, что в большинстве случаев российские налогоплательщики соблюдают требования законодательства и добросовестно сообщают о наличии иностранных счетов.

ФНС с 2021 года расширила перечень зарубежных активов, о которых россияне должны отчитываться, и заставила раскрывать данные о них. Так, теперь нужно предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения об иных финансовых активах. Речь идет о ценных бумагах, деривативах, долях в уставном капитале юрлица, долях в иностранных структурах без образования юрлица и «иных финансовых активах».