Налоговая решила усложнить жизнь богатым россиянам

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила усложнить жизнь богатым россиянам. ФНС расширила перечень зарубежных активов, о которых гражданам придется отчитываться, и заставила раскрывать данные о них. С 2021 года нужно будет предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения об иных финансовых активах, указали в ФНС.

Газета «Ведомости» обратила внимание, что перечень сделан открытым. Уточняется, что речь идет о ценных бумагах, производных финансовых инструментах, долях в уставном капитале юридического лица, долях участия в иностранной структуре без образования юридического лица и «иных финансовых активах».

Что именно понимается под последним — не указано, официального комментария по этому поводу пока не было. Издание предполагает, что теперь налогоплательщиков заставят самостоятельно идентифицировать свой актив и заявить о нем. Примечательно, что до этого компании, где у россиянина нет контрольного пакета, налоговиков не интересовали.

В конце ноября «Коммерсантъ» писал, что ФНС собирается удвоить число участников налогового мониторинга: с 2021 года к 95 участникам системы налогового мониторинга добавится еще 116 организаций. Они открывают удаленный доступ к своим учетным сведениям или к витринам данных.