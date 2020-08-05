Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В скором времени ситуация с вкладами в России может повторить 1990-е годы, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений. Об этом предупредил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, его слова приводит РБК.
По его словам, реальная доходность вкладов может в скором времени не компенсировать потери от инфляции. «У нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — констатировал он.
Среди альтернатив банковским вкладам называют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции. Во время пандемии именно ИИС стали одним из способов заработка. Однако скоро россиян могут лишить дополнительного заработка. В Госдуме обсуждается вопрос о запрете покупать иностранные ценные бумаги через ИИС.