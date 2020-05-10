Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».

По словам директора офиса продаж «БКС Брокер», самый простой способ вложить деньги — открыть банковский вклад и получить проценты. Главным при выборе банка должно стать его участие в системе страхования вкладов, что гарантирует клиенту выплату до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства организации. С точки зрения доходности, самым выгодным станет рублевый вклад, поскольку средняя ставка по ним сейчас составляет 5,43 процента.

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Второй способ вложить деньги — приобрести недвижимость. В условиях кризиса правительство предложило россиянам субсидированную ипотеку под 6,5 процентов, до этого средняя ставка составляла около девяти процентов. Мера, которая будет действовать до ноября, призвана поддерживать застройщиков, потому приобрести жилье на льготных условиях можно только в новостройках.

Как подчеркнул эксперт, о покупке квартиры стоит задуматься тем, кто имеет нужную сумму (первый ипотечный взнос должен составлять не менее 20 процентов) и финансовую подушку на два-три взноса. В случае, если квартира рассматривается для аренды или перепродажи, важно угадать с ее окупаемостью: большим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры в близких к центру или больших спальных районах. Так, отметил Абрамов, средняя однокомнатная квартира за семь-десять миллионов рублей будет приносить пять-шесть процентов дохода при сдаче ее за 30-40 тысяч рублей в месяц.

Третий способ «нажиться» в кризис — заработать на разнице курсов валюты. По словам эксперта, покупать и продавать ее в банках и обменных пунктах невыгодно, лучше делать это на бирже, открыв брокерский счет в банке или лицензированной компании. Лучшим временем для закупки валюты станут «спокойные периоды без резких колебаний курса».

Четвертый способ, названный Абрамовым, — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий оформить налоговый вычет в размере 13 процентов от внесенных средств либо не платить налоги с дохода от ценных бумаг. Второй вариант подойдет активным инвесторам, разбирающимся в предложениях фондового рынка.

Пятый способ заработать в кризис — заняться торговлей на фондовом рынке. Новичкам советуют начинать с покупки надежных ценных бумаг, к примеру, облигаций федерального займа или привилегированных акций компаний.

Людям, у которых нет денег для вложения, посоветовали пересмотреть модель финансового положения: отказаться от интернет-шопинга, сократить потребление до предметов первой необходимости, отменить ненужные подписки и оформить налоговые вычеты.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее наживаться на обвале курса рубля, увеличив число операций на валютном рынке. По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), за первые три месяца 2020 года российские форекс-дилеры заключили 724 тысячи сделок с общим оборотом в 1,6 триллиона рублей против 430 тысяч сделок с оборотом в 1,3 триллиона рублей в четвертом квартале 2019-го.

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