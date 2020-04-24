Россияне стали наживаться на обвале рубля

Россияне стали активнее наживаться на обвале курса рубля, увеличив число операций на валютном рынке, говорится в исследовании Ассоциации форекс-дилеров (АФД), выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным организации, за первые три месяца 2020 года российский форекс-дилеры заключили 724 тысячи сделок с общим оборотом в 1,6 триллиона рублей против 430 тысяч сделок с оборотом в 1,3 триллиона рублей в четвертом квартале 2019-го.

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Активными участниками рынка в начале 2020 года были 3222 человека против 2398 человек в конце 2019-го. По словам главы АФД Евгения Машарова, основным поводом для активизации клиентов стала волатильность на валютном рынке, начавшаяся после резкого снижения цен на нефть на фоне провала сделки ОПЕК+.

В отличие от брокеров, выступающих посредниками для своих клиентов на бирже, форекс-дилеры заключают сделки от своего имени и за свой счет и не взимают комиссий. Прибыль или убыток клиента формируется за счет удачно или неудачно совершенных сделок. При этом сделки на рынке форекс не предусматривают поставок валюты — все они совершаются с фьючерсами и опционами, базовыми активами по которым выступают курсы валют.

В январе на двух главных российских фондовых биржах — Московской и Санкт-Петербургской — был зафиксирован рекордный приток клиентов. Тогда это объяснялось тем, что многие счета открываются автоматически и не используются в дальнейшем.

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