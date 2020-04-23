Центробанк поставил новый рекорд по тратам на спасение рубля

Во вторник, 21 апреля, Центробанк установил новый рекорд по тратам на спасение рубля. Регулятор, как следует из статистики на сайте, продал 19,2 миллиарда рублей или 252 миллиона долларов по официальному курсу.

Валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты начались весной 2020 года, но ранее не доходили до таких сумм. В предыдущие дни ЦБ также ставил рекорды по тратам. Так, в понедельник, 20 апреля, было продано 16,8 миллиарда рублей, а в предыдущие две торговые сессии — 14,8 миллиарда рублей.

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В четверг, 23 апреля, на фоне существенного роста нефтяных котировок российская валюта также начала расти. По состоянию на 11:30 доллар опустился до 75 рублей, а евро — до 81 рубля.

Ранее стало известно, что Центробанк попросил Минэкономразвития надавить на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Сергея Глазьева. Тот в последнее время вернулся к критике регулятора и требованиям заморозить курс рубля в небольшом диапазоне. В ЦБ считают, что такие высказывания мешают работе, и Глазьев должен изменить риторику, либо не высказываться в ЕЭК от имени России.

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