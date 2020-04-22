Центробанк потратил рекордно много на спасение рубля

Банк России отчитался о рекордных тратах на бирже для поддержания курса рубля. Об этом свидетельствует отчетность регулятора за 21 апреля.

Валютные интервенции начаты весной 2020 года, но ранее не доходили до таких сумм. В понедельник, 20 апреля, потрачено 16,8 миллиарда рублей, или 222 миллиона долларов.

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В предыдущие торговые сессии Центробанк также устанавливал рекорды, отдавая на поддержание курса национальной валюты по 14,8 миллиарда рублей.

Такие расходы позволили рублю не упасть слишком сильно на фоне обрушения цен на нефть до минимальных значений прошлого века. По состоянию на 11:55 доллар стоит 76,68 рубля, евро — 83,3 рубля.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина намекнула на скорое снижение ключевой ставки, возможно, уже в этом месяце. Решение окажет дополнительное давление на рубль.

Тем не менее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что до конца года доллар не выйдет за пределы 80 рублей, а потом рубль вернется к росту.

Стоимость нефти падает из-за остановки мировой экономики, связанной с пандемией коронавируса, и переполнением хранилищ во всем мире. Нефтетрейдеры ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится, хотя экспортеры нефти готовятся предпринять дополнительные действия по ограничению добычи. В России призывают не беспокоиться из-за обрушения нефтяных котировок и связывают обвал со спекуляциями.

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