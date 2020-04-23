Курс рубля взлетел вслед за нефтью

На открытии торгов Мосбиржи курс рубля по отношению к доллару и евро взлетел до максимума за последние дни, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар упал до 75,03 рубля (минус 1,14 процента), а евро — до 81,12 рубля (минус 1,26 процента). Такая динамика зафиксирована на фоне резкого роста цен на нефть.

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Главные российские биржевые индексы также растут. У Мосбиржи плюс 0,61 процента, а у РТС — 1,9 процента.

С начала торгов четверга стоимость эталонных сортов нефти Brent и WTI выросла более чем на пять процентов, до 21,35 и 14,6 доллара соответственно. Рост от минимальных значений недели составил порядка 50 процентов.

В начале недели доллар торговался ниже 74 рублей. Однако падение майского фьючерса на нефть WTI, доходившего до минус 40 долларов за баррель, обрушило и все остальные цены.

Накануне сообщалось, что Центробанк для поддержания курса рубля в понедельник, 20 апреля, потратил максимальное количество денег. 16,8 миллиарда рублей, или 222 миллиона долларов.

Действия Центробанка по спасению курса рубля резко раскритиковал министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывший советник президента России Сергей Глазьев. Он потребовал зафиксировать курс российской валюты в разумных пределах. В четверг, 23 апреля, стало известно, что регулятор попросил Минэкономразвития надавить на Глазьева и либо заставить его изменить риторику, либо не позволять ему высказываться в ЕЭК от имени России.

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