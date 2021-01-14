Сын сыграл с матерью в рождественскую игру и стал долларовым миллионером

В американском штате Вирджиния рождественская игра с матерью сделала сына долларовым миллионером. Об этом сообщает портал UPI.

Тайлер Фицджеральд (Tyler Fitzgerald) рассказал, что его мать предложила в Рождество сыграть в игру «Охота на мусор»: тот, кто находил загаданный орнамент, спрятанный на новогодней елке, получал билет мгновенной лотереи.

В результате билет White Ice Millions достался Фицджеральду. Он тут же проверил итоги розыгрыша в присутствии родственников и обнаружил, что обогатился на миллион долларов (73,7 миллиона рублей).

«Я никогда не выигрывал [в лотерее], — утверждает победитель. — Это было какое-то безумие. Меня переполняли эмоции!»

Ранее сообщалось, что в США сын помог матери заработать состояние с помощью скромного рождественского подарка. Женщина выиграла небольшую сумму благодаря билетам мгновенной лотереи, подаренным семьей. Она отдала денежный приз сыну, чтобы тот купил еще несколько билетов, и сорвала джекпот.