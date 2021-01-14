Определен неожиданный предвестник инфаркта

Специалисты из Гарвардской медицинской школы назвали изжогу неожиданным предвестником «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента. Об этом пишет Express.

Ученые определили, что ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом. Однако главными признаками инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом некоторые не подозревают о проблемах с сердцем, поскольку таких симптомов может и не быть.

Врачи советуют не игнорировать такое недомогание как изжога и обратиться за консультацией.

Ранее ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые. Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.