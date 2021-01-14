Замеченного в штурме Капитолия двукратного олимпийского чемпиона решили судить

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Клита Келлера, замеченного в штурме здания Капитолия, решили судить. Об этом сообщает The New York Times.

Спортсмену было предъявлено обвинение в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в здании с ограниченным доступом, а также в беспорядках на территории Капитолия. Дело передано в федеральный суд США округа Колумбия.

О том, что Келлера заметили среди штурмовавших Капитолий, сообщалось 13 января. Спортсмена опознали журналисты. Отмечалось, что Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого победил демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Келлер дважды становился победителем Олимпийских игр в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем. В этой же дисциплине спортсмен два раза выиграл чемпионат мира.