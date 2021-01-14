Украинский мэр отреагировал на поиски утонувшего словами «всплывет сам»

Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил о поисках утонувшего мужчины, заявив, что тот «всплывет сам». Об этом сообщает телеканал «360».

Мужчина, предположительно, утонул в городском озере. За три дня спасатели не обнаружили тело. Глава города предположил, что для поисков задействовали слишком много спасательных служб.

Марцинкив также отметил, что, возможно, пропавший человек «уже поплавал и пошел домой». Затем мэр добавил, что мужчина «всплывет сам».

В апреле прошлого года Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область. Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус. «Почему не запаковали и не вывезли?» — поинтересовался мэр и добавил, что «надо вторую ходку сделать». Позже он оправдался за свои слова отметив, что не видит в этом никакой дискриминации. По его словам, речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца, не придерживались карантина.

Марцинкив является членом украинской националистической партии «Свобода». У нее один мандат в Верховной Раде и 50 мест в городских советах.