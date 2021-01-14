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Поигравшего в мяч на путях петербуржца задумали не пускать в метро

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Кадр: телеграм-канал «Метро. Повседневности»

Петербуржцу, который играл в мяч на путях станции метро «Звенигородская», хотят запретить спускаться в метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

В метрополитене напомнили, что мужчина пытался жонглировать мячом на путях перед прибытием поезда. Он уже был замечен при нарушении правил пользования метро ранее. Нарушителя также собираются привлечь к ответственности.

В феврале 2020 года полицейские задержали россиянина за пранк с коронавирусом в московском метро. Он, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне, а его сообщники кричали об опасной инфекции.

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