ФСБ сообщила о приговоре банде похитителей земель Минобороны

В Московской области суд вынес приговор шестерым участникам банды за хищение земель Минобороны. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 17 лет.

Как уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий, с 2011 по 2016 год 13 злоумышленников, среди которых были риелторы, предприниматели, чиновники и другие лица, незаконно купили право на девять земельных участков и два здания в Чеховском районе. Общую стоимость похищенного оценили в 130 миллионов рублей, однако легализовать преступникам удалось лишь имущество на 60 миллионов рублей.

По словам представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой, земли и здания преступники приобрели для дальнейшей продажи и предпринимательской деятельности.

Ранее суд уже вынес приговор другим шестерым участникам банды. Еще один — объявлен в международный розыск.