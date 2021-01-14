Россиянам пообещали рост цен на бензин в пределах инфляции

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, в ходе панельной дискуссии на Гайдаровском форуме пообещал россиянам, что рост цен на бензин в 2021 году будет сохранен в пределах инфляции. Трансляция дискуссии ведется на сайте форума.

«Общая задача, и правительство за этим строго следит, — в том, чтобы цены на заправках росли не выше уровня инфляции», — отметил Новак.

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По его словам, этому способствует специально разработанный демпфирующий механизм, с помощью которого правительство регулирует цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Он предусматривает выплату повышенного обратного акциза продавцам при превышении мировыми ценами уровня заранее определенной условной цены. В обратном случае акциз выплачивается самими компаниями в бюджет.

Также участвующий в дискуссии глава «Газпром нефти» Александр Дюков подтвердил слова вице-премьера: «Но с одной стороны есть соглашение, которое подписано правительством с нефтяными компаниями, — по которому мы берем на себя обязательство не повышать цены. Цены могут расти, но не могут опережать инфляцию, а она у нас не высокая. С другой стороны, есть демпфер. Так что на месте граждан я бы не переживал по поводу роста цен, который есть на мировых рынках, а порадовался бы за бюджет, который получит дополнительные доходы».

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 14-15 января. В условиях пандемии коронавируса он проходит в смешанном формате: участники выступают на площадках РАНХигС, а зрители наблюдают за ними онлайн. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.